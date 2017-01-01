وصول أول الرحلات السياحية الى سقطرى
مأرب برس - وكالات
الثلاثاء 10 يناير-كانون الثاني 2017 الساعة 12 صباحاً

وصلت ميناء حولاف بمحافظة أرخبيل سقطرى اليوم، السفينة السياحية "ميد دريم" في أول رحلاتها من المكلا الى سقطرى.

واعتبر محافظ سقطرى اللواء سالم السقطري، تدشين الرحلات الأسبوعية من وإلى الجزيرة، ستساهم في تخفيف معاناة أبناء المحافظة، وتعمل على تنشيط زيادة الحركة السياحية الى المحافظة، بعد انقطاع جراء الأوضاع التي تعيشها البلاد.

ولفت السقطري في تصريح نقلته وكالة الانباء الرسمية سبأ، إلى ما يتمتع به الارخبيل، من أجواء مناخية مختلفة ومناظر طبيعية، ويضم المحميات السياحية والبيئية.

وحملت السفينة "ميد دريم"، أكثر من 200 شخص، من ابناء المحافظة والاعلاميين وطلاب الجامعات.

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