الاتحاد الاوروبي يخصص 12 مليون يورو لمعالجة المجاعة في اليمن

قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي خصص 12 مليون يورو لمعالجة مشكلة الجوع المتزايدة في اليمن.

وذكرت في بيان نشرته إن «14 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في اليمن، لذلك خصص الاتحاد الأوروبي منحة مالية تبلغ 12 مليون يورو لدعم الجهود التي تبذلها لمعالجة مشكلة الجوع المتفاقمة في البلاد».

وأضافت أنه «سيتم تخصيص المبلغ لزيادة الوعي بحجم الوضع الراهن وتفادي تصاعد الأزمة، إضافة لتقديم الدعم الزراعي لأكثر من 150 ألف شخص لمساعدتهم على التحسين السريع لإنتاج الغذاء».

وشددت على أنه رغم الجهود المبذولة في اليمن، إلا أن هناك حاجة للقيام بأكثر من ذلك لتفادي أزمة الجوع المتفاقمة.

وأشارت المنظمة إلى أنها تحتاج في عام 2017، إلى 48.4 مليون دولار أمريكي لدعم سبل العيش الزراعية، التي ستقدم العون لأكثر من 3 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي والتغذية في اليمن.