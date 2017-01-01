أكاديمي حوثي حاول تصفية رئيس نقابة التدريس بجامعة صنعاء الدكتور محمد الظاهري

قال مصدر في نقابة التدريس بجامعة صنعاء بأن رئيس النقابة تعرض اليوم الاثنين، لمحاولة تصفية جسدية، مع تواصل الإضراب الشامل لليوم الثالث على التوالي.

واوضح المصدر بان الحادثة وقعت صباح اليوم أثناء قيام الدكتور محمد الظاهري رئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء بزيارة إلى كليتي الاداب والعلوم مع عدد من اعضاء الهيئة الإدارية للقاء اعضاء هيئة التدريس واللجان النقابة بالكليتين.

وقال المصدر لـ"مأرب برس"، بانه وأثناء الزيارة قام الدكتور محمد المأخذي رئيس الملتقى الاكاديمي التابع لجماعة الحوثي في الجامعة باعتراض الظاهري وزملاءه والاحتكاك معهم بالتهديد وطلب مغادرة مبنى كلية الآداب فورا.

وأشار إلى ان الماخذي هدد رئيس النقابة واعضاءها بالتصفية في حالة عدم مغادرتهم محاولا الاعتداء المباشر على رئيس النقابة الدكتور الظاهري ، واشهار مسدسه الشخصي .

وأكد المصدر بأن تدخل عدد من اعضاء هيئة التدريس حال دون ذلك ، ليوجه المأخذي أحد مرافقيه بطلب تصفية الظاهري ، لافتا إلى أن الحادثة وقعت مع تواجد عدد من جنود الأمن الذين اكتفوا بوضع المتفرج دون تدخل ، في حين حاول احد الجنود اعتقال الظاهري لكن تدخل اعضاء هيئة التدريس المتواجدين منع ذلك.

وواصل المأخذي تهديداته اثناء مغادرة أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة بالتصفية الجسدية اذا عاودوا زيارة الكلية، بحسب المصدر الذي أكد بأن الاعتداء سبقه محاولة مضايقة وترصد من قبل الجنود لأعضاء الهيئة الإدارية للنقابة منذ بداية الزيارة.

وتأتي هذه الحادثة الخطيرة مع تواصل الإضراب الشامل في جامعة صنعاء لليوم الثالث على التوالي بنجاح منقطع النظير والتزام كامل من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.