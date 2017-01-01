بالفيديو .. وفاة الرئيس الإيراني السابق رفسنجاني واتهامات للنظام بـتصفيته قبيل الانتخابات

توفي الرئيس السابق علي اكبر هاشمي رفسنجاني، أحد أهم الشخصيات السياسية في إيران.

وقال تقارير الإعلام الإيراني إن رفسنجاني، 82 عاما، توفي بعد نقله إلى مستشفى الشهداء في طهران الاحد بعد إصابته بأزمة قلبية.

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تعد وفاة علي اكبر هاشمي رفسنجاني، ذلك السياسي البرغماتي المخضرم، ضربة قوية للرئيس حسن روحاني. فروحاني، الذي يعد نفسه للترشح لفترة رئاسية ثانية في أيار / مايو المقبل، خسر حليفا ثمينا وشخصية متنفذة كانت من الشخصيات المؤسسة للجمهورية الاسلامية.

وهذا ما يفسر لماذا كان روحاني اول مسؤول ايراني بارز يحضر الى المستشفى الذي توفي فيه رفسنجاني. وتقول تقارير إن روحاني اجهش بالبكاء حزنا على حليفه السياسي.

إذ منح رفسنجاني روحاني كامل دعمه منذ انتخابات 2013، كما كان مدافعا صلبا عن الاتفاق النووي الذي ابرمته ايران مع القوى الدولية عام 2015.

ولكن، وفي خضم التضاريس المعقدة للسياسة الايرانية، قد تمنح وفاة رفسنجاني التيار المعتدل والاصلاحي الموالي لروحاني المزيد من الزخم.

وقالت وكالة IRINN الايرانية من جانبها إن "آية الله هاشمي رفسنجاني، رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، توفي بعد حياة قضاها في الكفاح والجهود المتواصلة من اجل تحقيق اهداف الاسلام والثورة."

وقالت وكالتا فارس وتسنيم في وقت لاحق نقلا عن اقارب لرفسنجاني، ومنهم مستشاره حسين مرعشي، قولهم إنه توفي.

وقال التلفزيون الايراني إن رفسنجاني توفي "رغم الجهود التي بذلها الاطباء لانقاذ حياته."

وقالت الوكالة في خبر مقتضب في وقت سابق إن "آية الله علي اكبر هاشمي رفسنجاني ادخل المستشفى قبل نحو ساعة في طهران لاصابته بعارض قلبي" دون ان تخوض بمزيد من التفاصيل.

وفي وقت لاحق، اشاد المرشد الايراني آية الله علي خامنئي برفسنجاني بالقول إنه "رفيق نضال".

وقال خامنئي في تصريح نشره الاعلام الايراني "إن خسارة رفيق نضالي الذي يعود تاريخ تعاونه معي الى 59 سنة امر عسير وصعب التحمل."

ومضى التصريح للقول "لم تتمكن الخلافات والتفسيرات المختلفة بيننا من كسر هذه الصداقة."

شف موقع “آمد نيوز” الإلكتروني المقرب من المعارضة الإصلاحية، الاثنين، عن وجود معلومات تشير إلى قيام النظام الإيراني بـ”تصفية” رئيس تشخيص مصلحة النظام الرئيس الأسبق على أكبر هاشمي رفسنجاني الذي أعلنت الحكومة مساء أمس الأحد عن وفاته نتيجة أزمة قلبية.\

وذكر الموقع في قناته على موقع التواصل الاجتماعي “تليغرام”، نقلاً عن مصادر مطلعة تتحدث عن معلومات عن اغتيال رفسنجاني بالكيماوي قبيل موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في آيار/ مايو المقبل”.

ويعد موقع آمد نيوز من المواقع الإخبارية المهمة والموثوقة بها وهو الذي قام في الآونة الأخيرة بتسريب وثائق ومعلومات عن فساد في السلطة القضائية، ما سبب أزمة بين الحكومة والقضاء.

وفي سياق متصل، أشار موقع “آفتاب نيوز” الإصلاحي إلى وجود إهمال طبي في اللحظات الأولى من تعرض هاشمي رفسنجاني لنوبة قلبية.