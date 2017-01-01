رئيس الوزراء يوجه بإرسال الأموال الى جميع المحافظات ويؤكد "لن يكون هناك موظف بلا راتب بعد اليوم"
مأرب برس - عدن
الأحد 08 يناير-كانون الثاني 2017 الساعة 11 مساءً

قال رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر إن الحكومة حريصة على إحلال السلام الدائم والعادل الذي يتطلع إليه اليمنيون في إقامة الدولة الاتحادية.

وأضاف في اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم الأحد في العاصمة المؤقتة عدن، إلى أن هذا لن يتحقق إلا من خلال الالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216م.

وأشار رئيس الوزراء، إلى قيام الحكومة بصرف رواتب القوات المسلحة والأمن، في ديسمبر الماضي، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، وكذا إرسال مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج، للربع الثالث والرابع بما في ذلك الأسماء التي أسقطتها مليشيا الانقلاب.

وتابع بن دغر قائلا: "نحن اليوم بصدد الإعلان عن موازنة الدولة لعام ٢٠١٧ وسنقوم بصرف رواتب جميع الموظفين المدنيين والعسكريين في عموم المحافظات".

وأكد رئيس الوزراء أنه لن يكون هناك بعد اليوم موظف في اليمن بلا راتب موجهاً وزارة المالية بإرسال الأموال إلى جميع المؤسسات الحكومية وفي جميع المحافظات ابتداء من يوم غداً الاثنين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ ذلك.

ولفت إلى أن إعلان موازنة الدولة لهذا العام سيكون قريباً وأن الحكومة اولت اهتمامها لقطاعات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه والنظافة.

ووجه بن دغر وزارة المالية باستخدام البصمة وتقنية معلومات حديثة في آلية صرف الرواتب للأشهر القادمة وبما يضمن عدم تكرار أخطاء الماضي والنزاهة والشفافية وبناء قاعدة بيانات صحيحة بعيداً عن الأرقام الوهمية والغير صحيحة.

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