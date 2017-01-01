الرئيس الانقلابي صالح الصماد يفر من العاصمة صنعاء بعد خلاف مع المخلوع صالح ومصادر تكشف مقر اقامته

قالت مصادر يمنية ان رئيس ما يسمى بـ"المجلس السياسي" للانقلابيين صالح الصماد انتقل للإقامة في الحديدة خشية خيانته أو تصفيته من أتباع المخلوع صالح، مشيرة الى انه "اتخذ من مركز للمعاقين مقراً له".

ونقل الموقع الاماراتي 24 عن المصادر قولها أن الصماد هرب من صنعاء إلى الحديدة، خشية أن تتم خيانته من قبل الموالين لصالح، عقب الخلافات التي نشبت بين الطرفين في صنعاء.

وقال القيادي في المقاومة التهامية أيمن جرمش "إن الصماد في الحديدة، حيث يعقد اجتماعات مكثفة بهدف إقناع الموالين للصالح بالقتال إلى جانب الحوثيين في حال اقتربت قوات الجيش الوطني من تحرير تهامة والميناء الهام الذي يسيطر عليه الانقلابيون منذ عامين ونيف".

وأكد جرمش في حديث خاص لـ24 أن "صالح الصماد رئيس الحوثيين ومعه قيادات حوثية رفيعة يعقدون اجتماعاً في مركز البهجة للمعاقين وسط مدينة الحديدة التهامية".