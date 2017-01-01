الحوثيون يلتقون مسؤول ايراني ويضعون شرطا جديدا للمشاركة في أي مشاورات قادمة
مأرب برس - صنعاء
السبت 07 يناير-كانون الثاني 2017 الساعة 11 مساءً

هددت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، بعدم المشاركة بأية مشاورات سلام قادمة، ما لم تفتح قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، مطار صناعة الدولي، أمام الملاحة المدنية والتجارية.

وقال "وزير الخارجية" في حكومة الحوثيين، هشام شرف، اليوم السبت، إن "حكومته" لن تشارك في أي مشاورات سلام قادمة "ما لم يتم فتح مطار صنعاء الدولي، أمام الملاحة المدنية والتجارية كبادرة حسن نية من السعودية وحلفائها".

تصريحات الوزير في ما يسمى "حكومة الإنقاذ" التابعة للحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح، غير المعترف بها دوليا، جاء أثناء لقائه القائم بأعمال السفارة الإيرانية لدى صنعاء، محمد فرحات، بحسب ما ذكرت وكالة "سبأ" الحوثية.

ويفرض التحالف العربي بقيادة السعودية، حظرا جويا على مطار صنعاء الدولي، منذ 9 أغسطس/آب الماضي، لكنه استثنى بعد ذلك الطائرات الإغاثية التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية، فيما تم تحويل الرحلات المدنية والتجارية إلى مطاري عدن وسيئون، جنوب وشرقي اليمن.

وتابع شرف، أن "الذين يصرون على مثل تلك المواقف المعادية (استمرار الحظر) لن يجدوا إلا صموداً ومزيدا من الإصرار على النصر".

ورفض الحوثيون، الأسبوع الماضي، إرسال أسماء ممثليهم في "لجنة التهدئة والتنسيق لوقف إطلاق النار"، التي كان من المقرر أن تنعقد في العاصمة الأردنية عمّان مطلع يناير/كانون ثاني الجاري، وهو ما تسبب بتعثرها.

وتتألف لجنة التهدئة المركزية من قيادات عسكرية بالحكومة، والحوثيين، والتحالف العربي، وستقوم ببحث دخول هدنة إنسانية جديدة ونزع أسباب التوتر قبيل الدخول في المشاورات.

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