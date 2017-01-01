عاجل: القبض على قائد معسكر العمري و8 ضباط آخرين اثناء محاولتهم الهرب

قالت مصادر اعلامية أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ألقت القبض على قائد معسكر العمري التابع للحوثيين، خلال محاولته الهرب، مساء السبت، بعد استعادة قوات الشرعية السيطرة على المعسكر شرق مديرية ذباب، القريبة من باب المندب.

وقالت المصادر أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ألقت القبض على قائد معسكر العمري و 8 ضباط آخرين وثلاثين جندياً من القوات الموالية للرئيس اليمني المخلوع علي صالح.

وقصفت البوارج الحربية للتحالف العربي الانقلابيين قرب معسكر العمري في ذباب التابعة إدارياً لمحافظة تعز، والواقعة على الساحل الجنوبي.