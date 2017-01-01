عاجل: القبض على قائد معسكر العمري و8 ضباط آخرين اثناء محاولتهم الهرب
مأرب برس - غرفة الأخبار
السبت 07 يناير-كانون الثاني 2017 الساعة 07 مساءً

قالت مصادر اعلامية أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ألقت القبض على قائد معسكر العمري التابع للحوثيين، خلال محاولته الهرب، مساء السبت، بعد استعادة قوات الشرعية السيطرة على المعسكر شرق مديرية ذباب، القريبة من باب المندب.

وقالت المصادر أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ألقت القبض على قائد معسكر العمري و 8 ضباط آخرين وثلاثين جندياً من القوات الموالية للرئيس اليمني المخلوع علي صالح.

وقصفت البوارج الحربية للتحالف العربي الانقلابيين قرب معسكر العمري في ذباب التابعة إدارياً لمحافظة تعز، والواقعة على الساحل الجنوبي.

تعليقات:
    • إجمالي تعليقات: 0
  • تحديث التعليقات
  • يمكنك الآن الإضافة المباشرة للتعليقات، وعدد كبير من المميزات والخيارات المتاحة فقط للأعضاء ( للدخول إلى حسابك إضغط هنا |  لإنشاء حساب جديد إضغط هنا)
    الاسم
     
    العنوان
     
    بريد الكتروني
     
    نص التعليق
     
    الإخوة / متصفحي مأرب برس نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • لن يتم اعتماد اي تعليق يخرج عن اطار الموضوع ولا يلتزم الموضوعية والجدية
 
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن
24 ساعة
منذ 3 أيام
منذ أسبوع
مواضيع مرتبطة
إختيارات القراء
قراءة
تعليقاً
طباعة
إرسال