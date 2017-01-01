توتر في ذمار بعد مقتل قيادي مؤتمري "موالِ" برصاص حوثيين وأقارب القتيل يتوعدون
مأرب برس-عادل يوسف.
الأحد 01 يناير-كانون الثاني 2017 الساعة 07 مساءً


قتلت مليشيا الحوثي قيادي مؤتمري واصابة اخر في محافظة ذمار اليوم الاحد.

وأقدمت المليشيات صباح اليوم على قتل فؤاد العسودي واصابة عبدالله العسودي من أبناء قرية طلحامه بمديرية جهران محافظة ذمار.

وقال شهود عيان أن اطقم حوثيه وصلت إلى المنطقة صباح اليوم الاحد وباشرت باطلاق النار العشوائي على المنازل بدعوى بحثها عن مطلوبين لم تفصح عن أسمائهم مما أدى إلى مقتل فؤد العسودي داخل منزله ويعد أحد قيادات المؤتمر الشعبي الذي كان من مناصري الحوثي في انقلابهم.

وأفاد المصدر أن الأطقم الحوثية غادرت "طلحامه" فور وقوع القتل خوفا من ردود افعال المواطنين.

وفي السياق صرح اقارب القتيل والمصاب بان دم أبنائهم لن تذهب هدرا محملين المسؤولية "حوثيي منطقة معبر" وعلى رأسهم القيادي يحي حسين الذي وجه باخراج الحملة وفقا لمصادر خاصة ومازال الوضع متوترا.
ساهم معنا في نشر رابط قناة مأرب برس
# مأرب_برس تيليجرام
elegram.me/marebpress1

@marebpress1
نرحب بانضمامكم
تعليقات:
    • إجمالي تعليقات: 0
  • تحديث التعليقات
  • يمكنك الآن الإضافة المباشرة للتعليقات، وعدد كبير من المميزات والخيارات المتاحة فقط للأعضاء ( للدخول إلى حسابك إضغط هنا |  لإنشاء حساب جديد إضغط هنا)
    الاسم
     
    العنوان
     
    بريد الكتروني
     
    نص التعليق
     
    الإخوة / متصفحي مأرب برس نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • لن يتم اعتماد اي تعليق يخرج عن اطار الموضوع ولا يلتزم الموضوعية والجدية
 
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن
24 ساعة
منذ 3 أيام
منذ أسبوع
مواضيع مرتبطة
إختيارات القراء
قراءة
تعليقاً
طباعة
إرسال