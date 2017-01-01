

قتلت مليشيا الحوثي قيادي مؤتمري واصابة اخر في محافظة ذمار اليوم الاحد.

وأقدمت المليشيات صباح اليوم على قتل فؤاد العسودي واصابة عبدالله العسودي من أبناء قرية طلحامه بمديرية جهران محافظة ذمار.

وقال شهود عيان أن اطقم حوثيه وصلت إلى المنطقة صباح اليوم الاحد وباشرت باطلاق النار العشوائي على المنازل بدعوى بحثها عن مطلوبين لم تفصح عن أسمائهم مما أدى إلى مقتل فؤد العسودي داخل منزله ويعد أحد قيادات المؤتمر الشعبي الذي كان من مناصري الحوثي في انقلابهم.

وأفاد المصدر أن الأطقم الحوثية غادرت "طلحامه" فور وقوع القتل خوفا من ردود افعال المواطنين.

وفي السياق صرح اقارب القتيل والمصاب بان دم أبنائهم لن تذهب هدرا محملين المسؤولية "حوثيي منطقة معبر" وعلى رأسهم القيادي يحي حسين الذي وجه باخراج الحملة وفقا لمصادر خاصة ومازال الوضع متوترا.

ساهم معنا في نشر رابط قناة مأرب برس

تيليجرام

نرحب بانضمامكم