الانقلابيون يرفضون تسليم أسماء ممثليهم في اجتماع الأردن
مأرب برس - وكالات
السبت 31 ديسمبر-كانون الأول 2016 الساعة 09 مساءً

رفض وفد الانقلابيين جماعة الحوثي وحزب الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، تسليم أسماء ممثليهم المزمع مشاركتهم في اجتماع الأردن، الذي ترعاه الأمم المتحدة، والذي كان مقرر أن ينطلق اليومين المقبلين، بحسب مصدر حكومي يمني.

وقال المصدر مفضلاً عدم الكشف عن هويته، اليوم السبت، إن "وفدا الحوثي وصالح، أعلنا رفضهما تسليم أسماء ممثليهم في اجتماع لجنة التهدئة والتنسيق، المقرر إجراؤها بعمان، مع وفد الحكومة الشرعية".

ومن المفترض أن الاجتماع الذي سيشارك فيها قادة عسكريون، تثبيت وقف إطلاق النار، تمهيداً لإطلاق مشاورات سلام شاملة لم يُحدد زمانها ومكانها بعد.

وذكر مصدر مقرب من المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، للأناضول، أن "المشاورات ما تزال متواصلة رغم الإجازة السنوية للمبعوث الأممي"، من أجل التحضير لاجتماع الأردن.

وكان من المقرر أن تحتضن العاصمة عمان، اليومين المقبلين، اجتماعا للجنة التهدئة والتنسيق لوقف إطلاق النار، إلاّ أن مصير الاجتماع ما زال مجهولاً، عقب امتناع وفدي الحوثيين صالح، عن تسليم أسماء ممثليهم.

وتتألف لجنة التهدئة المركزية من قيادات عسكرية موالية للحكومة والحوثيين والتحالف العربي وستقوم ببحث دخول هدنة إنسانية جديدة ونزع أسباب التوتر قبيل الدخول في المشاورات.

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