علي محسن الأحمر يطلع على سير المعارك في صعدة ويبارك انتصارات الجيش

بارك نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح الانتصارات التي حققتها قوات الجيش الوطني بدعم وإسناد التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في جبهة البقع بمحافظة صعدة (المعقل التاريخي لجماعة الحوثي شمال اليمن)، وما تحرزه من تقدم كبير في وجه الميليشيات الانقلابية.

وفي اتصالين هاتفيين أجراهما نائب الرئيس بمحافظ صعدة هادي طرشان وقائد محور صعدة العميد عبيد الأثله للاطلاع على المستجدات الميدانية وجهود تحرير المحافظة، ثمن محسن التضحيات التي تقدمها دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ودعمهم المستمر للشرعية في شتى المجالات.

وأشاد الفريق الأحمر بتضحيات الأبطال من أبناء الجيش وما يسطرونه من ملاحم بطولية في سبيل استعادة الدولة اليمنية وإفشال محاولات التمدد الإيراني التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

وأطلع محافظ صعدة وقائد المحور نائب رئيس الجمهورية على المستجدات الميدانية والملاحم البطولية التي يسطرها الأبطال في الميادين، معبرين عن تقديرهم لاهتمام ومتابعة نائب رئيس الجمهورية.