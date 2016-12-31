ناطق الحوثيين يبشر اليمنيين: 2017م سيكون عام حرب ومفاجئات

جدد المتحدث باسم جماعة الحوثي، محمد عبد السلام، رئيس وفد الجماعة لمشاورات السلام، مضي جماعته في الحرب دفاعا عن "وجود الشعب اليمني بإرادة واعية وبصيرة ثاقبة"، موضحا أن "قرار الحرب أمريكي أُعلن من واشنطن ".

وفي تدوينة له بصفحته "على فيسبوك" بمناسبة العام الجديد 2017م، قال المتحدث باسم جماعة الحوثي، "إن قوات الجيش الموالية لجماعته، ولجانها الشعبية، قادرة على مواصلة المعركة، ومفاجأة من وصفه بـ"العدو" بما لم يخطر له على بال".

وأوضح بأن نقل المعركة وتوسيعها في جبهات ما وراء الحدود، وكذا الرد الصاروخي، أمر مشروع، ومكفول، محملا من وصفه بـ"العدوان"، مسؤولية كل ما يترتب على عرقلته مساعي السلام.

وأشار عبد السلام الى إن النشاط الدبلوماسي الأمريكي، في الآونة الأخيرة، جاء في الوقت الضائع، لتسجيل مذكرات شخصية.

وتأكيدا على أن جماعته تعول على الدور الأمريكي لوقف الحرب، قال ناطق الحوثيين، إنه لو "كان هناك قرارا أمريكيا حازما بوقف العدوان ورفع الحصار لانصاعت المملكة رغما عنها".

وأضاف محمد عبد السلام، إن المجلس السياسي الأعلى، وحكومة الإنقاذ، يمثلان إرادة الشعب، حسب قوله، وكلاهما نالا ثقة البرلمان، داعيا العالم إلى التعاطي معهما كشرعية دستورية وقانونية تعبر عن إرادة الشعب اليمني.