شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم، 65 غارة جوية على مواقع الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي صالح في محيط العاصمة اليمنية صنعاء وست محافظات أخرى.

وتركزت معظم غارات التحالف على معاقل جماعة الانقلاب الحوثي في محافظة صعدة (شمال اليمن)، وأهداف متقدمة في مناطق نجران وجازان وعسير جنوبي السعودية.

وقالت مصادر إعلامية إن 8 مسلحين حوثيين قتلوا بغارة جوية في مديرية حيدان جنوبي غرب مدينة صعدة، معقل زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي .

كما طالت الغارات الجوية مواقع للحوثيين في مديريات سحار والظاهر وباقم شمالي مدينة صعدة قرب الحدود مع السعودية .

وضربت غارات تعزيزات ومواقع للحوثيين ومعسكر للحرس الجمهوري الموالي لهم في مديرية نهم عند البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء.

وأصيب 6 أشخاص بغارات جوية استهدفت مديرية المخا الساحلية على البحر الأحمر.

كما ضربت غارات معسكر خالد بن الوليد في مفرق المخا غربي مدينة تعز، ومعسكر الحمزة شرقي مدينة اب.

واستهدفت غارات مطار الحديدة في المدينة الساحلية والميناء الاستراتيجي على البحر الأحمر .

وشن الطيران الحربي غارات على مديرية صرواح غربي محافظة مأرب، ومديرية عسيلان شمالي غرب محافظة شبوة المجاورة.

وقصف الطيران مواقع للحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع في مديريات عبس وميدي شمالي محافظة حجة الحدودية مع السعودية.