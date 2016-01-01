مستجدات شبوة.. الحوثيون يفشلون في كسر حصار بـ"عسيلان" وقوات الشرعية تدك مواقعهم في "النقوب"
مأرب برس - شبوة
الجمعة 30 ديسمبر-كانون الأول 2016 الساعة 09 مساءً

قالت مصادر عسكرية أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمحافظة شبوة (شرقي اليمن)، تمكنت اليوم الجمعة، من صد هجوم مضاد شنه الحوثيون والقوات الموالية للرئيس المخلوع في محاولة لكسر حصار تفرضه القوات الحكومية على مقاتلي الجماعة وحلفائها في منطقتي "حيد بن عقيل" و"طوال السادة" بمديرية عسيلان.

وفيما أوضحت المصادر إن القوات الحكومية تلقت دعما جويا مكثفا من مقاتلات التحالف، قاد إلى افشال الهجوم، أكدت مصادر أخرى ان قوات الشرعية شنت قصفا مدفعيا عنيفا على مواقع الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع في مدينة النقوب بمديرية عسيلان على الحدود مع مديرية بيحان، حيث أهم خطوط إمداد تحالف الحوثيين من محافظة البيضاء المجاورة وسط البلاد.

وكانت القوات الحكومية، أطلقت الثلاثاء حملة واسعة شارك فيها ثلاثة من ألويتها العسكرية لاستعادة مديريتي بيحان وعسيلان المتاخمتين لمحافظتي مأرب والبيضاء من قبضة الحوثيين وقوات الرئيس السابق.

وأعلن الجيش الوطني خلال الأيام الماضية، استعادة عديد مواقع في مديريتي عسيلان وبيحان بدعم من مقاتلات التحالف، لكن هذا التقدم الحكومي يبقى غير حاسم مع تعثر الوصول إلى منطقتي النقوب والقنذع على طريق امداد الحوثيين من محافظة البيضاء المجاورة وسط البلاد.

تعليقات:
    • إجمالي تعليقات: 0
  • تحديث التعليقات
  • يمكنك الآن الإضافة المباشرة للتعليقات، وعدد كبير من المميزات والخيارات المتاحة فقط للأعضاء ( للدخول إلى حسابك إضغط هنا |  لإنشاء حساب جديد إضغط هنا)
    الاسم
     
    العنوان
     
    بريد الكتروني
     
    نص التعليق
     
    الإخوة / متصفحي مأرب برس نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • لن يتم اعتماد اي تعليق يخرج عن اطار الموضوع ولا يلتزم الموضوعية والجدية
 
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن
24 ساعة
منذ 3 أيام
منذ أسبوع
مواضيع مرتبطة
إختيارات القراء
قراءة
تعليقاً
طباعة
إرسال