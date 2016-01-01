قالت مصادر عسكرية أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمحافظة شبوة (شرقي اليمن)، تمكنت اليوم الجمعة، من صد هجوم مضاد شنه الحوثيون والقوات الموالية للرئيس المخلوع في محاولة لكسر حصار تفرضه القوات الحكومية على مقاتلي الجماعة وحلفائها في منطقتي "حيد بن عقيل" و"طوال السادة" بمديرية عسيلان.

وفيما أوضحت المصادر إن القوات الحكومية تلقت دعما جويا مكثفا من مقاتلات التحالف، قاد إلى افشال الهجوم، أكدت مصادر أخرى ان قوات الشرعية شنت قصفا مدفعيا عنيفا على مواقع الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع في مدينة النقوب بمديرية عسيلان على الحدود مع مديرية بيحان، حيث أهم خطوط إمداد تحالف الحوثيين من محافظة البيضاء المجاورة وسط البلاد.

وكانت القوات الحكومية، أطلقت الثلاثاء حملة واسعة شارك فيها ثلاثة من ألويتها العسكرية لاستعادة مديريتي بيحان وعسيلان المتاخمتين لمحافظتي مأرب والبيضاء من قبضة الحوثيين وقوات الرئيس السابق.

وأعلن الجيش الوطني خلال الأيام الماضية، استعادة عديد مواقع في مديريتي عسيلان وبيحان بدعم من مقاتلات التحالف، لكن هذا التقدم الحكومي يبقى غير حاسم مع تعثر الوصول إلى منطقتي النقوب والقنذع على طريق امداد الحوثيين من محافظة البيضاء المجاورة وسط البلاد.