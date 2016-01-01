من هي ملكة جمال اليمن؟ وأين توجت باللقب؟

كرمت الفنانة اليمنية الشابة سالي حمادة، في حفل أقيم بالعاصمة القاهرة، بمناسبة حصولها على لقب ملكة جمال اليمن لعام 2017م.

وكانت سالي قد شاركت بمسابقة ملكة جمال العرب، والتي أقيمت في إطار مهرجان السياحة العربية بالقاهرة، وذلك كممثلة عن اليمن.

حضر حفل التكريم وزير الثقافة مروان دماج، والدكتورة منى ابوهشيمة منسق عام حركة رائدات المستقبل بمصر.

جدير بالذكر أن سالي هي حفيدة الفنان اليمني الكبير المرحوم أحمد بن أحمد قاسم، وإبنة الفنانة اليمنية ، ذكرى أحمد علي، ولها العديد من الأعمال الفنية والإذاعية تنوعت بين المسلسلات والمسرحيات.