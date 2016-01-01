زفاف أسطوري للمطربة اليمنية بلقيس فتحي في دبي.. حضره عدد من الفنانين والفنانات ورقصن فيه مذيعات عربيات "فيديو"
مأرب برس - غرفة الأخبار
الجمعة 30 ديسمبر-كانون الأول 2016 الساعة 06 مساءً

كان حفل زفاف المطربة اليمنيّة الإماراتيّة بلقيس فتحي على رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف، حفلا باذخا بكل المقاييس، حيث أقيم الزفاف في فندق "أرماني" في دبي، وأحدث ضجّة كبيرة في العالم العربي، بسبب ضخامته والإبتكارات اللافتة فيه.

وأظهرت بعض الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، شجرة الضخمة المصنوعة من الذهب وحبّات الكريستال، فوق الكوشة وقالب كيك هائل الحجم ذهبي اللون.

حضّر العروسان لـ4 زفّات: حجازية، مغربية، مصرية ويمنية، وزفة بلقيس الخاصة كانت بصوت الفنان الإماراتي حسين الجسمي، أما زفة العريس فبصوت الفنّان السعودي راشد الماجد.

وأحيت حفل الزفاف الفنانة السعودية وعد التي قدمت وصلة غنائية لمدة ساعة ونصف ومن بين من وجهت لهم الدعوات: أصالة، وشيرين عبد الوهاب، وماجد المهندس، وأحلام، وهند البحرينية ونوال الكويتية.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تظهر خلاله الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز، والإعلامية السعودية لجين عمران، وهما ترقصان في حفل زفاف الفنانة اليمنية بلقيس فتحي.

لمشاهدة فيديو الزفاف اضغط هنـــــــــــــا

لمشاهدة فيدي رقص بلقيس مع المذيعات اضغط هنـــــــــــــا

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