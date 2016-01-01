تجدد المعارك في "حرض" والتحالف العربي يغير على مواقع الحوثيين بـ"ميدي" ويدمر مدفعين
مأرب برس - متابعات خاصة
الخميس 29 ديسمبر-كانون الأول 2016 الساعة 09 مساءً

أعلنت مصادر عسكرية في الجيش الوطني الموالي للرئيس عبدربه منصور هادي، اليوم الخميس، عن تجدد المواجهات مع مليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي صالح بمحافظة حجة الحدودية مع السعودية (شمال اليمن).

ونقل المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية عن المصادر قولها، بأن مدفعية التحالف وقوات الجيش الوطني قصفت، فجر اليوم، مواقع مليشيا الانقلاب الحوثية وقوات الرئيس المخلوع صالح في مديرية "حرض" الحدودية مع السعودية.

وفيما لم توضح المصادر تفاصيل المعارك بحرض، قالت مصادر أخرى ان طيران التحالف نفذ غارات جوية استهدفت مواقع الانقلابيين في مدينة ميدي ومزارع "الخضراء" الواقعة جنوبي شرق المدينة، ودمر مدفعين للانقلابيين.

وتشهد منطقتا "ميدي" و"حرض"، الحدوديتان مع السعودية والتابعتان لمحافظة حجة، مواجهات منذ نحو عام، بين قوات يمنية موالية للشرعية تقدمت من جهة السعودية وبين الانقلابيين.

تعليقات:
    • إجمالي تعليقات: 0
  • تحديث التعليقات
  • يمكنك الآن الإضافة المباشرة للتعليقات، وعدد كبير من المميزات والخيارات المتاحة فقط للأعضاء ( للدخول إلى حسابك إضغط هنا |  لإنشاء حساب جديد إضغط هنا)
    الاسم
     
    العنوان
     
    بريد الكتروني
     
    نص التعليق
     
    الإخوة / متصفحي مأرب برس نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • لن يتم اعتماد اي تعليق يخرج عن اطار الموضوع ولا يلتزم الموضوعية والجدية
 
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن
24 ساعة
منذ 3 أيام
منذ أسبوع
مواضيع مرتبطة
إختيارات القراء
قراءة
تعليقاً
طباعة
إرسال