أعلنت مصادر عسكرية في الجيش الوطني الموالي للرئيس عبدربه منصور هادي، اليوم الخميس، عن تجدد المواجهات مع مليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي صالح بمحافظة حجة الحدودية مع السعودية (شمال اليمن).

ونقل المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية عن المصادر قولها، بأن مدفعية التحالف وقوات الجيش الوطني قصفت، فجر اليوم، مواقع مليشيا الانقلاب الحوثية وقوات الرئيس المخلوع صالح في مديرية "حرض" الحدودية مع السعودية.

وفيما لم توضح المصادر تفاصيل المعارك بحرض، قالت مصادر أخرى ان طيران التحالف نفذ غارات جوية استهدفت مواقع الانقلابيين في مدينة ميدي ومزارع "الخضراء" الواقعة جنوبي شرق المدينة، ودمر مدفعين للانقلابيين.

وتشهد منطقتا "ميدي" و"حرض"، الحدوديتان مع السعودية والتابعتان لمحافظة حجة، مواجهات منذ نحو عام، بين قوات يمنية موالية للشرعية تقدمت من جهة السعودية وبين الانقلابيين.