مقتل شخصين بغارة أمريكية وسط اليمن

قتل شخصان على الأقل، يُشتبه بانتمائهما لتنظيم "القاعدة"، اليوم الخميس، جراء غارة نفذتها طائرة يُعتقد أنها أميركية بدون طيار، في محافظة البيضاء (وسط اليمن).

مصادر محلية قالت لـ"مأرب برس"، ان طائرات يعتقد انها أمريكية نفذت غارة استهدفت مسلحين يشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة في مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء.

وأشارت المصادر الى ان الغارة أسفرت عن مقتل جلال الصيدي وأبو بلال اللودري، فيما تتحدث أنباء غير مؤكدة عن غارة أخرى، قتلت اثنين آخرين.

وتنفذ الطائرات الأميركية بدون طيار غارات جوية بين الحين والآخر في اليمن، تستهدف بالعادة عناصر يشتبه بانتمائهم لـ"القاعدة".