جباري يشيد بالقوى السياسية في مأرب
مأ رب برس - خاص
الخميس 29 ديسمبر-كانون الأول 2016 الساعة 08 مساءً

 

أشاد نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة عبدالعزيز جباري اليوم بالروح الموحدة لكافة القوى السياسية في محافظة مأرب مؤكدا أن لقائه مع الأحزاب السياسية في المحافظة يأتي في إطار ترتيب الأوضاع في مأرب ودروها في المستقبل ودورها .

جاء هذا خلال لقائه برئيس فرع التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة مأرب الشيخ مبخوت بن عبود الشريف في القصر الجمهوري " .

كما أشاد نائب رئيس الوزراء بالدور الايجابي لحزب التجمع اليمني للإصلاح ومسيرته الحافلة بالعطاء ودفاعه عن الوحدة والجمهورية والديمقراطية وتقديمه للتنازلات مغلبا مصلحة الوطن على أي مصلحه أخرى والدور الرائد

لحزب الاصلاح في التصدي للانقلاب على الشرعية والجمهورية .

من جانبه أشاد رئيس التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة مأرب بمواقف كافة القوى السياسية التي وقفت سدا منيعا أمام المؤامرات التي قادها الإنقلابيون من أول لحظة حيث قال " نحن في محافظة مأرب نعتبر السابقون في رفض الإنقلاب , مؤكدا أنه الرفض جاء من كل فروع الأحزاب السياسية وفي مقدمتها المؤتمر الشعبي العام, إضافة إلى المواقف المشرفة لرجال القبائل والسلطة المحلية الذين أعلنوا موقفهم الرافض للانقلاب من أول يوم له .

وحول موقف قبائل مأرب قال الشيخ بن عبود أن قبائل مأرب أعلنت النفير باركا واستعدوا للانقلابيين قبل 3 ايام من وصولهم إلى العاصمة صنعاء . 

وأضاف "نحن نقول وبدون فخر ولله الحمد أننا الوحيدون في جميع المحافظات التي توحدنا وكنا يدا واحدة وكلمة واحدة , بكل الطوائف والأحزاب والأولوية العسكرية ضد الإنقلاب .

يشار إلى أن نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة عبدالعزيز جباري عقد لقاء مماثلا يوم أمس مع بقية القوى السياسية في المحافظة تم مناقشة الهم الداخلي وكيفية ترتيب وضع المحافظة مستقبلا.

    
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