بالأسماء.. مقتل قيادات عسكرية كبيرة موالية لصالح بغارات مباغتة لطيران التحالف في ذمار

نفذ طيرانالتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية،امس الاربعاء، غارات مباغتة على مدرسة الحرس "معسكر الاستقبال" غرب محافظة ذمار (جنوب العاصمة صنعاء)، أدت إلى مقتل قيادات عسكرية بارزة في قوات الرئيس المخلوع علي صالح.

وبحسب مصادر عسكرية تحدثت لـ"مأرب برس"، فان مقاتلات التحالف نفذت سبع غارات متتالية على مدرسة الحرس بذمار، ادت الى مقتل عددا من القيادات العسكرية والجنود الموالون للمخلوع صالح، ونقلوا فورا الى مستشفى ذمار العام ومستشفى معبر.

وأكدت المصادر ان غارات التحالف أسفر عنها مقتل قائد مدرسة الحرس العميد ناصر حميد والملازم فكري العلاف والملازم ياسر البصلاني وعدد من الجنود، مشيرة الى ان أعمدة الدخان غطت المكان، بسبب احتراق آليات عسكرية ثقيلة، من بينها دبابة.