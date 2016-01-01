اغتيال قيادي إصلاحي في إب



اغتيل ظهر اليوم الخميس القيادي في حزب الإصلاح فهد محسن الحاشدي وهو مسئول الحزب في منطقة الوقش بمديرية جبلة جنوب مدينة إب .

مصادر محلية قالت ان عبوة ناسفة زرعت بالقرب من منزل القيادي الحاشدي انفجرت أثناء خروجه من منزله.

ورجحت المصادر تفجير العبوة عن بعد في منطقة الوقش التابعة لمديرية جبلة والخاضعة لسيطرة مسلحي مليشيا الحوثي والمخلوع

و الحاشدي احد الشخصيات الاجتماعية البارزة والفاعلة في الشأن الاجتماعي والخيري ويحضى باحترام واسع بمديرية جبلة

وكان قد اغتيل بطريقة مشابهة القيادي الاصلاحي مسئول مديرية حبيش محمد الشامي بعبوة ناسفة بالقرب من منزله العام الماضي .







في إب ايضا تحولت خلافات أسرية الى اشتباكات مسلحة في شارع العدين وسط المدينة في ظل فوضى أمنية صنعتها المليشيا الانقلابية .



ولم ترد تفاصيل اكثر عن الواقعة.







على صعيد آخر افشل منتسبوا المعهد الصحي بمحافظة إب محاولة نهب خزانة المعهد من قبل عناصر تتبع مليشيات الحوثي وصالح .

وكانت اكثر من 300مليون قد تعرضت للسلب والنهب من خزينة جامعة إب قبل أسبوعين