أسماء قيادات عسكرية قُتلت بغارات للتحالف على معسكر في ذمار أمس

افادت مصادر محلية بمقتل عدد من القيادات العسكرية في غارات للتحالف استهدفت معسكرا للإنقلابيين بمحافظة ذمار.

وذكرت أن الغارات اسفرت عن مقتل قائد ما يعرف بـ "مدرسة الحرس"-وهي قوات موالية للمخلوع- بمحافظة ذمار العميد ناصر حميد، والملازم فكري العلاف، والملازم ياسر البصلاني.

كما سقط عدد من الجنود ودمرت آليات ثقيلة إثر غارات التحالف على معسكر الاستقبال يوم أمس.

وكان التحالف استهدف امس الأربعاء بخمس غارات عنيفة معسكر الإستقبال في ذمار بحسب افادة سكان محليون تحدثوا لمأرب برس.

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