أسماء قيادات عسكرية قُتلت بغارات للتحالف على معسكر في ذمار أمس
مأرب برس-متابعات خاصة.
الخميس 29 ديسمبر-كانون الأول 2016 الساعة 04 مساءً

افادت مصادر محلية بمقتل عدد من القيادات العسكرية في غارات للتحالف استهدفت معسكرا للإنقلابيين بمحافظة ذمار.

 

وذكرت أن الغارات اسفرت عن مقتل قائد ما يعرف بـ "مدرسة الحرس"-وهي قوات موالية للمخلوع- بمحافظة ذمار العميد ناصر حميد، والملازم فكري العلاف، والملازم ياسر البصلاني.

  

 كما سقط عدد من الجنود ودمرت آليات ثقيلة إثر غارات التحالف على معسكر الاستقبال يوم أمس.

 

وكان التحالف استهدف امس الأربعاء بخمس غارات عنيفة معسكر الإستقبال في ذمار بحسب افادة سكان محليون تحدثوا لمأرب برس.

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