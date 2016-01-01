رئيس إعلامية الإصلاح بمأرب يُنهي جدلا بشأن تغيب الحزب عن اجتماع ترأسه جباري ويكشف السبب



أنهى رئيس إعلامية حزب الإصلاح بمأرب جدلا حول أسباب تغيب الحزب عن اجتماع عقده نائب رئيس الوزراء عبدالعزيز جباري بالأحزاب السياسية امس.





وكتب عبدالواحد دهمش رئيس الدائرة الإعلامية للإصلاح بمحافظة مأرب " في صفحته على الفيسبوك منشورا -رصده مأرب برس- بهذا الخصوص.



وقال دهمش :حتى لا يفسر غياب الإصلاح من حضور لقاء نائب رئيس الوزراء جباري بالأحزاب السياسية خطأ أنوه إلى أنه وصلت الدعوة إلى الأخ رئيس الدائرة السياسية للإصلاح في وقت كان مشغول بمعركة المخدرة لكنه استشعار للمسؤولية أبلغ الأخ عبد الله القبيسي أن يحضر بدلا عنه فاعتذر الأخ القبيسي لأنه من المشاركين في معركة صرواح ولم يتسنى إبلاغ رئيس المكتب بذلك .





وتابع رئيس اعلامية الاصلاح "أرجو أن لا يساء الفهم أيها السادة الكرام لأن هناك من يسعى إلى توظيف الغياب بطريقة تثير علامات تعجب واستفهام .

وتمنى دهمش ان يصل مضمون منشوره إلى معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري منوهًا بأنه على ثقة بحكمته وحنكته وتقديره لظروف الإصلاح .





وكان نائب رئيس الوزراء اليمني عبد العزيز جباري عقد، بمحافظة مأرب امس الاربعاء، اجتماع بممثلي الأحزاب السياسية باستثناء حزب التجمع اليمني للاصلاح ثاني أكبر حزب في اليمن وأكبر حزب مساند للحكومة الشرعية.

وفيما اجتمع جباري بممثلين عن أحزاب المؤتمر الشعبي العام، والحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، واتحاد الرشاد اليمني، أثار غياب حزب الاصلاح تساؤلات عدة عن أسباب غيابه.

وأعرب جباري عن ترحيبه بخطوة الاحزاب في محافظة مأرب وتوجهها نحو تكوين ائتلاف يوحد العمل السياسي لها مؤكدا على أهمية تعزيز الشراكة الوطنية بين كافة القوى الوطنية بما يسهم في توحيد الجهود الوطنية في سبيل تأسيس الدولة الاتحادية التي ينشدها الجميع.

وعبر نعن تطلعه في أن تبني الاحزاب والقوي السياسية شراكة في ادارة الشأن العام حقيقية تكون نموذجا لبقية المحافظات، موضحاً ان المرحلة الحالية تقتضي، العمل بروح الفريق الواحد من اجل مبدأ الحرية والعدالة والمساواة واقامة دولة اتحادية يتساوى ويتشارك فيها الجميع.







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