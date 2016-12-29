عُمان تنضم إلى التحالف الإسلامي العسكري الذي تقوده السعودية
مأرب برس - متابعات
الخميس 29 ديسمبر-كانون الأول 2016 الساعة 10 صباحاً

أعلنت سلطنة عُمان انضمامها إلى التحالف الإسلامي العسكري الذي تقوده المملكة العربية السعودية، وذلك في رسالة من وزير الدفاع العماني إلى ولي ولي العهد السعودي.

وجاءت فكرة التحالف الإسلامي العسكري، الذي أعلنته الرياض في ديسمبر/كانون الأول 2015، انطلاقاً من أحكام اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب؛ بهدف القضاء عليه وعلى أسبابه.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية؛ تلقى الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأربعاء، رسالة خطية من بدر بن سعيد البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع في سلطنة عمان، نقلها السفير العُماني في الرياض، حملت إعلان سلطنة عمان الانضمام إلى التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.

وأشاد وزير الدفاع السعودي بهذا الموقف، وأعرب عن تقديره للقيادة في سلطنة عمان على دعم جهود المملكة العربية السعودية في قيادة التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.

الجدير بالذكر أن سلطنة عمان تعد الدولة الواحدة والأربعين التي تنضم للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.

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