صحيفة : انشقاقات مرتقبة تطيح بـ «المخلوع» صالح

قالت صحيفة «عكاظ» السعودية انها علمت أن الأيام القادمة ستشهد انشقاقات في صفوف الحرس الجمهوري التابع للمخلوع صالح. وأشارت المعلومات إلى أن انتصارات الشرعية المدعومة من طيران التحالف في جبهة نهم، شجعّت علي مقيطب وهو أحد قادة المخلوع في جبهة نهم على الإنشقاق مشيرة إلى أن انضمام مقيطب للشرعية ما هو إلا بداية لسلسلة من الانشقاقات في صفوف الحرس الجمهوري، الذي بدأ يفقد الكثير من الولاءات القبلية، بعد أن تكشفت الكثير من أسرار الحرب، التي يسعى المخلوع إلى إطالة أمدها لتحقيق أهدافه الشخصية، مستعينا بالنظام الإيراني الذي يدعمه بالأموال الطائلة والأسلحة لتنفيذ أجندة تستهدف أمن السعودية.

وأشارت المصادر أن أبرز القيادات العسكرية التي ستعلن قريبا تخليها عن المخلوع، تعود إلى القبائل التي تسكن في محافظتي مأرب والجوف.

من جهة أخرى، أكد مصدر مقرب من حزب المؤتمر الشعبي، أن صالح يعيش حالة من العزلة، بعد أن فقد الثقة في كثير من المقربين، وخصوصا شيوخ القبائل، مشيرا إلى أن مصدر انعدام الثقة هو مصارحة زعامات قبلية لصالح بأنه ليس أمامه إلا الخضوع للقرار الأممي 2216، والتخلي عن الحوثيين حقنا لدماء الأبرياء.