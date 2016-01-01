التحالف يدمر تعزيزات حوثية بنهم ويدك معسكرات الانقلابيين في العاصمة صنعاء والانفجارات تهز المدينة "المواقع المستهدفة"
مأرب برس - صنعاء
الخميس 29 ديسمبر-كانون الأول 2016 الساعة 12 صباحاً

شن طيران التحالف العربي خلال الساعات الماضية ضربات جوية عنيفة على أهداف وتعزيزات ومواقع متقدمة للحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع في مديرية نهم وعند الضواحي الشرقية والشمالية والغربية لمدينة صنعاء.

وهزت انفجارات عنيفة العاصمة اليمنية اليوم الاربعاء في أعقاب سلسلة غارات استهدفت معسكر "ريمة حميد" التابع للرئيس المخلوع في مسقط رأسه بمديرية سنحان، ومصنعا للبلاستيك في محيط المنطقة.

كما قصف الطيران معسكرا للحرس الجمهوري في منطقة الصمع بمديرية أرحب وكتائب للدفاع الجوي في جبل عيبان ومواقع للحوثيين في مديرية الحيمة الخارجية عند الضواحي الشمالية والغربية للعاصمة صنعاء.

وكانت القوات الحكومية أطلقت منتصف الأسبوع حملة عسكرية واسعة للتقدم صوب صنعاء، نجحت في التقدم الى سلسلة جبال مطلة على مركز مديرية نهم، قبالة الطريق الحيوي الممتد بين العاصمة صنعاء.

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