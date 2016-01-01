قوات الشرعية تواصل تقدمها بشبوة وتقطع خطوط امدادات المليشيا

واصلت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، تقدمها في منطقتي بيحان وعسيلان بمحافظة شبوة، فيما تقوم وحدات هندسية بتمشط المواقع المحررة بعد اندحار ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.

وقال قائد اللواء 21 ميكا جحدل حنش، للمركز الإعلامي للقوات المسلحة"إن هذه الانتصارات جاءت تنفيذا للخطة المرسومة من القيادة السياسية والعسكرية والتحالف العربي".

واضاف "أن كافة الوحدات العسكرية مستمرة في معركة الوطن لتحرير كافة المديريات من المليشيا".

ولفت الى ان مهمة الجيش الوطني، الأولى هي حماية الوطن وتخليصه من شر الميليشيا..داعياً المغرر بهم في صفوف الانقلابيين للعودة إلى رشدهم والانضمام إلى الشرعية والالتحاق بصفوف الجيش والمشاركة في شرف الدفاع عن الوطن وحمايته.

وتأتي أهمية المواقع المحررة في كونها تقطع خطوط الامدادات التي تغذي الميليشيا الانقلابية وإطباق الحصار عليها في الصفراء والمنقاش وسويداء.