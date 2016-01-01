السلطات السعودية تبدأ بإطلاق الإجراءات الأولية لصرف إقامات نظامية لحاملي "هوية زائر"
مأرب برس - وكالات
الأربعاء 28 ديسمبر-كانون الأول 2016 الساعة 11 مساءً

أكد القنصل العام لبلادنا في مدينة جدة السعودية وعميد السلك الدبلوماسي السفير علي العياشي أن السلطات السعودية بدأت بإطلاق الإجراءات الأولية لصرف إقامات نظامية لحاملي "هوية زائر" من المغتربين اليمنيين.

وذكر العياشي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ)"انه عقد سلسلة من الإجتماعات مع المسئولين السعوديين في كل من إدارة الجوازات وإدارة الوافدين وإدارة العمل والتنمية الإجتماعية في منطقتي جدة ومكة المكرمة لمناقشة سُبل التعاون والتنسيق لإنجاز هذه العملية التي تأتي تنفيذاً للمكرمة الملكية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بشأن منح الإقامات النظامية للمغتربين اليمنيين حاملي "هوية زائر" وذلك تلبية لطلب شقيقه فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

وأوضح أن المرحلة الأولى من إصدار الإقامات ستكون مخصصة للعمالة المرتبطة بالمنشآت والمؤسسات التي يتعيّن عليها البدء بإصدار " إشعارات آهلية عمل" من خلال بوابة الموقع الإلكتروني التابع لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية و من ثم إستكمال إجراءات إصدار الإقامات عبر المديرية العامة للجوازات.

واكد القنصل العام لبلادنا في مدينة جدة السعودية أن القنصلية بصدد إطلاق حملة توعوية وحزمة من اللوائح الإرشادية بالإجراءات الواجب إتباعها.

واشاد بالجهود الحثيثة التي بذلها ويبذلها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي ،ووزير المغتربين المهندس علوي بافقيه لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وتعليمات رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر الرامية بمتابعة وتحسين أوضاع المغتربين اليمنيين..مثمناً بدور وجهود الحكومة والسلطات السعودية المختصة في هذا المجال.

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