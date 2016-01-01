الحكومة اليمنية تعقد اجتماعا بممثلي الأحزاب السياسية باستثناء الاصلاح.. لماذا غاب الاصلاح؟
مأرب برس - خاص
الأربعاء 28 ديسمبر-كانون الأول 2016 الساعة 09 مساءً

الصورة تعبيرية من الارشيف

عقد نائب رئيس الوزراء اليمني عبد العزيز جباري، بمحافظة مأرب اليوم الاربعاء، اجتماع بممثلي الأحزاب السياسية باستثناء حزب التجمع اليمني للاصلاح ثاني أكبر حزب في اليمن وأكبر حزب مساند للحكومة الشرعية.

وفيما اجتمع جباري بممثلين عن أحزاب المؤتمر الشعبي العام، والحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، واتحاد الرشاد اليمني، أثار غياب حزب الاصلاح تساؤلات عدة عن أسباب غيابه.

وأعرب جباري عن ترحيبه بخطوة الاحزاب في محافظة مأرب وتوجهها نحو تكوين ائتلاف يوحد العمل السياسي لها مؤكدا على أهمية تعزيز الشراكة الوطنية بين كافة القوى الوطنية بما يسهم في توحيد الجهود الوطنية في سبيل تأسيس الدولة الاتحادية التي ينشدها الجميع.

وعبر نعن تطلعه في أن تبني الاحزاب والقوي السياسية شراكة في ادارة الشأن العام حقيقية تكون نموذجا لبقية المحافظات، موضحاً ان المرحلة الحالية تقتضي، العمل بروح الفريق الواحد من اجل مبدأ الحرية والعدالة والمساواة واقامة دولة اتحادية يتساوى ويتشارك فيها الجميع.

وأثار غياب الاصلاح عن هذا الاجتماع تساؤلات عدة، حول ما اذا كان الاصلاح هو من اعتذر عن الحضور، أم انه لم يدعى لحضور الاجتماع، وماهي الاسباب في كلا الحالتين.

وحاول "مأرب برس" التواصل مع الناطق باسم الاصلاح للاجابة عن الاسئلة لكن لم نتمكن من الوصول له، الا ان مصدر في اصلاح مأرب انحاز في حديث لـ"مأرب برس"، للفرضية الثانية التي تذهب الى أن الاصلاح لم يُدعى للقاء، مقللا من أهميته على الواقع.

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