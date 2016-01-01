إب : المليشيات تقتل شابًا وتصيب آخر وتختطف نقيبًا للمعلمين وسط المدينة
مأرب برس-خاص.
الأربعاء 28 ديسمبر-كانون الأول 2016 الساعة 07 مساءً


قُتل شاب ظهر اليوم وأصيب مواطن اخر في احد الأسواق الشعبية وسط مدينة إب برصاص مسلحي مليشيا الحوثي لأسباب ما تزالت غامضة .

مصادر محلية أكدت اطلاق مسلحين حوثيين النار وسط سوق شعبي في مديرية الظهار وسط المدينة مما ادى الى مقتل الشاب احمد حمود الورافي وتوفي متأثرا باصابته بعد نقله الى احد مشافي المدينة.

 وأصيب مواطن اخر في الحادثة بجروح وغادر مطلقي النار من مسلحي مليشيا الحوثي والمخلوع المكان وسادت حالة من الخوف بوسط المتواجدين .

وتعيش إب منذ اكتوبر 2014 فوضى امنية ممنهجة يرعاها قادة جناحي الانقلابيين –الحوثيين وصالح-.

وفي موضوع اخر اختطفت مليشيا الحوثيو صالح رئيس فرع نقابة المعلمين بمديرية الرضمة عبدالسلام الحنش أثناء تواجده في احد الفنادق وسط مدينة إب دون ورود تفاصيل اكثر.

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