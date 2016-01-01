الفريق علي محسن يوجه برفع اليقظة والجاهزية القتالية في تعز ويشدد على الاصطفاف والتوحد
مأرب برس-متابعات.
الأربعاء 28 ديسمبر-كانون الأول 2016 الساعة 07 مساءً


اجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اليوم اتصالاً هاتفياً بقائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل ،للاطلاع على مستجدات الأوضاع الميدانية في محافظة تعز والتطورات العسكرية وجهود استكمال تحرير المحافظة من ميليشيا الانقلاب.

 

ونقل نائب رئيس الجمهورية تحيات الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية للأبطال من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.. مشيداً بما يسطرونه من ملاحم بطولية وانتصارات ودحرهم للميليشيا الانقلابية.

 

كما ثمن الفريق الركن علي محسن صالح بدعم دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وما يقدمونه في سبيل استعادة الدولة اليمنية..منوهاً إلى ما تمثله محافظة تعز من أهمية وأولوية استراتيجية لدى القيادة السياسية والتحالف.

 

ووجه نائب رئيس الجمهورية برفع اليقظة الأمنية والجاهزية القتالية بما يحقق استكمال تحرير المحافظة وتثبيت الأمن والاستقرار في المناطق المحررة..مشدداً على ضرورة الاصطفاف والتوحد بين كل المكونات السياسية والاجتماعية والثقافية بالمحافظة بما يحقق عودة الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة.

 

من جانبه عبر قائد محور تعز عن شكره للجهود الكبيرة التي يبذلها نائب رئيس الجمهورية ومتابعته للأوضاع ومجريات التطورات الميدانية في المحافظة..مؤكداً بأن أبطال الجيش والمقاومة يقفون صفاً واحداً ومستمرون في العمليات العسكرية حتى استعادة الشرعية ومؤسسات الدولة في المحافظة من أيدي الانقلابيين

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