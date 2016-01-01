لواء عسكري بكامل عتاده يدخل خط المعركة شرق صنعاء وخطة للشرعية تعزل "نهم" عن العاصمة
مأرب برس-صنعاء.
الأربعاء 28 ديسمبر-كانون الأول 2016 الساعة 03 مساءً


قالت مصادر عسكرية إن لواء بكاملة عتاده دخل على خط المعارك في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.

 

وأفادت المصادر في تصريح لـ صحيفة"عكاظ" السعودية أن اللواء 139 التابع للجيش الوطني، الذي كان متمركزا في مديرية رداع بمحافظة البيضاء وصل بكامل أفراده وقائده العميد الركن علي عبدالمغني إلى مديرية نهم قبل يومين، ويستعد حاليا للمشاركة في العمليات العسكرية.

 
من جهته قال اللواء محسن خصروف رئيس دائرة التوجيه المعنوي أن أنهم بصدد عزل #فرضة_نهم كاملة عن #صنعاء وأن العميلة المقبلة ستكون صوب #نقيل_بن_غيلان.

 خصروف ذكر لـ صحيفة المدينة بأن مركز مديرية #نهم الجديد شرق العاصمة اليمنية #صنعاء المختطفة من قبل الانقلابين اصبح في مرمى نيران البنادق وليس رشاشات الجيش الوطني والمقاومة.

وتابع: العميلة المقبلة ستكون صوب #نقيل_بن_غيلان الموقع الاستراتيجي الذي يطل على معسكر #الفريجة و #الصمع و #ارحب و #بني_الحارث و #بني_حشيش و #بني_مطر و #مطار_صنعاء_الدولي

 وكشف خصروف عن العثور على أسلحة قاذفات صاروخية ومضادات للدروع #إيرانية الصنع إلى جانب مقتل وأسر العشرات من الانقلابيين في معارك التحرير.

وتدور معارك عنيفة في نهم منذ نهاية الأسبوع الماضي، تمكنت فيها قوات الجيش والمقاومة من تحرير مواقع استراتيجية.

 

وأحرزت قوات الجيش والمقاومة تقدماً كبيراً ف مختلف المواقع في نهم، وسط انهيارات متسارعة في صفوف المليشيات الانقلابية.

 

وسيطرت أمس الثلاثاء على مواقع جديدة، أهمها موقع "كيال الرباح" فيما قتل أكثر من 17 عنصراً من المليشيات الانقلابية.

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