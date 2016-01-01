بدء عملية عسكرية واسعة لتحرير 3 مناطق في مأرب من الإنقلابيين



اعلن اليوم في مأرب بدء عملية عسكرية واسعة لتطهير ما تبقى من مناطق يتمركز فيه الإنقلابيين في كلا من صرواح المخدرة وهيلان.



وتمكنت قوات الجيش المسنودة بالمقاومة الشعبية من تحرير عدد من المواقع بجبهة المخدرة شمال غرب مأرب بحسب افادت مصدر ميداني تحدث لمأرب برس

المصدر قال إن المعارك انطلقت في ساعات متأخرة من مساء أمس ومع الساعات الأولى من صباح اليوم الاربعاء ولا تزال مستمرة 3:14 عصرا.

ويشارك طيران التحالف بفعالية في المعركة التي تستهدف مناطق ( صرواح -المخدرة -هيلان ).



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