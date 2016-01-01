الشرعية تطالب بخارطة طريق تضمن تنفيذ 4 نقاط تبدأ بانسحاب الملشيات وعملية سياسية وفقًا لـ3 مرجعيات
مأرب برس-متابعات.
الأربعاء 28 ديسمبر-كانون الأول 2016 الساعة 03 مساءً


أكد مسؤول في الخارجية اليمنية أن الحكومة الشرعية تتعامل بإيجابية مع المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، وجهود السلام التي يبذلها في إطار مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها.

وأوضح المسؤول في تصرحيات صحفية أن الحكومة تطالب بخارطة طريق تؤسس لسلام دائم ينهي الانقلاب أولاً، وتقوم على أساس انسحاب الميليشيات، وتسليم السلاح، وإخلاء مؤسسات الدولة، وإطلاق سراح المختطفين، ومن ثم الانتقال إلى الشق السياسي.

وأضاف أن العملية السياسية لابد أن تُستأنف من حيث انتهت عشية الانقلاب على الشرعية، وأن تُستكمل وفقاً لبنود المبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

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