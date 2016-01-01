انشقاقات واسعة في صفوف قوات الحرس الجمهوري الموالية للمخلوع صالح

هددت قيادات عسكرية في قوات الحرس الجمهوري السابق بالانسحاب من الحرب المحتدمة في جبهة «نهم» .

وقالت صحيفة الخليج الاماراتية ان تلك القيادات أصدرت أوامر للوحدات التابعة لها بعدم التقدم إلى المواقع التي أصبحت تحت مرمى نيران قوات الشرعية وهو ما طلبته القيادات الحوثية لتجنب سقوط المزيد من الضباط والجنود في المواجهات.

على صعيد متصل كشفت مصادر عسكرية رفيعة في الجيش الوطني عن انشقاقات واسعة في صفوف قوات الحرس الجمهوري الموالية للمخلوع والتحاق العشرات من الضباط والجنود بقوات الشرعية.

وأكدت المصادر في تصريحات ل«الخليج» أن قيادات عسكرية في قوات الحرس الجمهوري الموالي للمخلوع صالح من بينها العقيد مقطيب بادرت إلى الاتصال بقيادات الجيش الوطني في جبهة «نهم» ، بهدف الالتحاق بصفوف قوات الشرعية.

وتصاعدت حدة الخلافات بين قيادات قوات الحرس الجمهوري وقيادات ميليشيات الحوثيين في جبهة «نهم» على خلفية اتهامات متبادلة بتحمل مسؤولية سقوط العديد من المواقع الاستراتيجية في مديرية «نهم» في قبضة قوات الشرعية وتقدم الأخيرة في اتجاه مفرق «بن غيلان» الحيوي.