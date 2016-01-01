مسؤول عسكري يوضح حقيقة منع اللواء 26مشاة من المشاركة في معركة بيحان

اصدرت قيادة اللواء 26مشاة في مأرب تصريحا صحفيا حول الأخبار التي تناقلتها بعض المواقع الإخبارية حول منع قوات من اللواء في المشاركة في معارك بيحان بمحافظة شبوة.

وقال الناطق العسكري للواء 26 مشاه الملازم عبدالوهاب بحيبح في تصريح صحفي بأن المعارك الجارية في مديرية بيحان تنفذ حسب خطط القيادة العسكرية وبأشراف من الرئيس هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية.

ونفى الناطق الأخبار التي نشرت حول منع قوات اللواء من المشاركة في المعارك ، مؤكدا بأنه ” لا صحة لما يروج حول منع أي قوة من المشاركة”.

مضيفا : ليس لأحد الحق أن يمنع قوات الجيش الوطني من تنفيذ مهامها ، ونأسف لتناقل مثل هكذا أخبار مغرضة هدفها التقليل من قدرات الجيش الوطني والتشويش على إنتصاراته الساحقة.

وأكد الناطق بأن العملية العسكرية التي تجري في بيحان تأتي بتنسيق كامل من قبل رئيس هيئة الأركان العامة والتحالف العربي وتنفذ حسب ما خطط لها من قبل قوات الجيش الوطني ممثلة باللواء 21ميكا واللواء19مشاة واللواء26مشاة وكتيبة الحزم و المقاومة الشعبية من أبناء شبوة عامة وبيحان خاصة.

مشيرا إلى أن هذه التشكيلات تعمل كالجسد الواحد وبتنسيق كامل وعلى قلب رجل واحد وكلا حسب مسرح عملياته المحددة من قبل قيادات الجيش العليا، وبدعم وإسناد مباشر وفعال من قبل التحالف العربي .

وكانت مواقع إخبارية قد نسبت تصريحا لقائد في المقاومة يدعى الحسن العقيلي ، قال بأنهم قاموا بمنع قوات اللواء 26 مشاة في معارك بيحان بحجة انه لواء ” شمالي “.

لكن مصدر عسكريا بالجيش الوطني اكد بان الحسن العقيلي ليست له أي صفة عسكرية ولا يتبع أي تشكيل عسكري تابع للجيش الوطني او للألوية التي تشارك في عملية تحرير بيحان ، وانه ما يصدر منه لا يعبر عن الجيش الوطني.