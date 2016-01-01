حملة شعبية في جميع مناطق السعودية بأمر من الملك سلمان #تفاصيل
مأرب برس-متابعات.
الثلاثاء 27 ديسمبر-كانون الأول 2016 الساعة 07 مساءً


أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتنظيم حملة شعبية في جميع مناطق المملكة اعتباراً من اليوم الثلاثاء، لإغاثة الشعب السوري الشقيق.

وجاء في بيان صادر من الديوان الملكي السعودي، الاثنين، أن الحملة تأتي "نظراً لما يتعرض له الأشقاء في سوريا من معاناة، خاصة المهجرين من حلب وغيرها، الذين انقطعت بهم السبل بسبب الظروف الصعبة والأحداث المؤلمة التي يعيشونها".

ووجه العاهل السعودي بتخصيص مبلغ 100 مليون ريال لهذه الحملة، وأن يتولى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع الجهات المعنية تقديم المواد الإغاثية من أغذية وأدوية وإيواء واستقبال الجرحى وعلاجهم، وإنشاء وتجهيز مخيم لهم، مع توزيع مساعدات شتوية شاملة بشكل عاجل جداً، بحسب ما ورد بنص بيان الديوان الملكي.

ودشن خادم الحرمين الشريفين، الحملة بتبرع قدره 20 مليون ريال، كما تبرع الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بمبلغ 10 ملايين ريال، وتبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمبلغ 8 ملايين ريال، وفقا للبيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).


يذكر أن السعودية أنشأت مركزا لتقديم الخدمات الاغاثية والمساعدات في اليمن وغيرها من دول المنطقة  باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

ويقدم المركز منذ شهور خدماته بصورة مستمرة لمناطق الصراع والحرب في اليمن ببرامج وحملات تستهدف المدنيين وتلبي بعض احتياجاتهم الصحية والغذائية.

كما ينسق المركز مع منظمات وهيئات دولية لذات الغرض.

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