توجيه من الفريق محسن بعلاج 117 جريحًا من الجيش والمقاومة في الخارج



وجه نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح بعلاج 117 جريحاً من أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الخارج بالتنسيق مع مركز الملك سلمان للأعمال الإغاثية والإنسانية.

واطلع نائب الرئيس على أوضاع الجرحى الأبطال في مختلف الجبهات مع عدد من ممثلي لجنة الجرحى ومسؤولي فروع الصحة المعنيين بالاهتمام بالجرحى والمصابين، مؤكداً بأن فخامة رئيس الجمهورية يولي اهتمامه الكبير بهذا الملف تقديراً وعرفاناً لما قدمه هؤلاء الأبطال.

وثمن نائب رئيس الجمهورية الأدوار الكبيرة التي تقدمها المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في دعم ومساندة اليمن في مختلف المجالات، ومن ضمنها جهود مركز الملك سلمان في دعم ملف الجرحى، مؤكداً بأن عمل المركز الإنساني والإغاثي وجهوده العظيمة تستحق الشكر والتقدير إضافة إلى إسهامات بقية المنظمات الخليجية والدولية العاملة في هذا المجال وما قدمته جمهورية السودان الشقيقة من عناية طبية للجرحى والمصابين ودعمها للشرعية في شتى المجالات.