

اجرى عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اتصالا هاتفيا بمحافظ شبوه احمد لملس ، للاطلاع على مستجدات الأوضاع العسكرية في المحافظة.

وهنئ الرئيس المحافظة بالانتصارات الساحقة والعظيمة التي حققها الجيش والمقاومة الشعبية بمديرتي بيحان وعسيلان في طريق تحرير اليمن من الميليشيا الطائفية الكهنوتية الحالمة بالعودة باليمن الى ما قبل ثورة السادس والعشرين من سبتمبر العظيمة.

وخلال الاتصال حمل الرئيس المحافظ نقل تحاياه الى قادة الألوية والوحدات العسكرية والمقاومة الشعبية الباسلة وكافة الجنود المجهولين الذين يصنعون المآثر والنصر حتى تحرير كل شبر من ارض الوطن من الميليشيا الانقلابية واستعادة المؤسسات المغتصبة .

ونوه رئيس الجمهورية ببسالة أبطال الجيش والمقاومة الشعبية وابناء شبوة كافة في مواجهة الميليشيا الانقلابية .. مؤكدا ان النصر سيكون حليف الشرعية التي توافق عليها الجميع لبناء اليمن الاتحادي الجديد القائم على العدل والمساواة وسيادة القانون .

من جانبه اطلع المحافظ فخامة الرئيس على مستجدات الاوضاع والانتصارات التي حققها الجيش والمقاومة في جبهتي بيحان وعسيلان .. مؤكدا ان الجميع يعمل وفق الخطط العسكرية المرسومة وان الانتصارات تتوالى حتى دحر الميليشيا من المحافظة وبقية مناطق اليمن.





واستطاعت قوات الجيش والمقاومة من تحرير مواقع إستراتيجية في بيحان وعسيلان بعد الاعلان عن انطلاق عملية عسكرية واسعة انطلقت فجر الثلاثاء لتحرير ما تبقى من مناطق شبوة من الإنقلابيين.



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