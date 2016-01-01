ابرز تغريدات الناشطين على ما جاء في وثائقي #السلاح_المنهوب



شكل الفيلم الوثائقي الخاص باليمن " #السلاح_المنهوب " الذي عرضته شبكة الجزيرة الإعلامية أول أمس الأحد ساحة خصبة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الاستنتاجات من خلال ما أضافه لهم من معلومات.

وجعل المغردون من اسم الفيلم #السلاح_المنهوب وسما رئيسيا يلتقي عليه الجميع، ويدلي كل منهم بدلوه في ما عرضه الفيلم من معلومات وتوضيحات عن أمور كثيرة كانت تدور في الأذهان ولا تجد جوابا، ممثلة بكيفية حصول الحوثيين على هذه القوة والسلاح.

وعرضت الشبكة في فيلمها كيف نهب الحوثيون سلاح الجيش اليمني ولا سيما الثقيل منه، وكيف تهرب #إيران السلاح لهم من الخارج، فضلا عن مكالمات هاتفية وثقت بعض المؤامرات التي كانت تدور في الظل.

واتفق أغلبية المشاركين على أهمية المعلومات التي نشرها الفيلم وإعطائه أجوبة لأسئلة كثيرة ظلت مجهولة، واعتبروا أن ذلك غيض من فيض ومؤامرة من مؤامرات كثيرة كانت تحاك على #اليمن وشعبه من قبل بعض أبنائه، حسب وصفهم.

وعلق مغرد قائلا:"#السلاح_المنهوب الفضائح المتكررة لنظام الرئيس #المخلوع علي عبد الله صالح وثلة الانقلابيين معه تخبرنا كم كنا شعبا ومثقفين مخدوعين بإعلام الكذاب وزبانيته".

وكتب آخرون "هذا شيء معروف أصلا، #عفاش لم ينهب السلاح فقط بل نهب الدولة بأكملها، المخلوع هو الحوثي هو داعش هو سبب كل شيء #السلاح_المنهوب".

وغرد آخر "الآن تجرمون علي عبد الله صالح بعد ما طاح الفأس في الرأس، و#السلاح_المنهوب ليس إلا فصل واحد في كتاب وطن ومواطنة منهوبة



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