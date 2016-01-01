تصريح لقائد اللواء 21 ميكا العميد العولقي حول سير المعارك والانتصارات في شبوة



تمكن الجيش والمقاومة الشعبية اليوم، من تحرير مواقع جديدة في محافظة شبوة وكبد مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية خسائر فادحة في الأرواح والمعدات .



وقال قائد اللواء21 ميكا العميد جحدل العولقي في تصريح لوكالة (سبأ)" ان وحدات اللواء وبمساندة جوية من طيران التحالف العربي، حررت نقطتي العلم والسليم الاستراتيجيتين بمديرية عسيلان، بعد مواجهات عنيفة مع الانقلابيين الذين فروا من المنطقة بعد سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ".



فيما أوضح مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن الجيش تمكن من تحرير منطقة الساق والوصول إلى الخط الاسفلتي، اضافة الى تحرير حيد بن عقيل وهجر بن كحلان بشكل كلي .



وأضاف أن الجيش وصل إلى الخط الاسفلتي وقطع طريق الإمدادات عن الميليشيا الذي يأتي من محافظة البيضاء، بينما لا زالت الاشتباكات مستمرة وسط فرار كبير في صفوف الانقلابيين .



واطلقت قوات الجيش الوطني بمساندة من طيران التحالف العربي فجر اليوم الثلاثاء، عملية عسكرية واسعة لتطهير ما تبقى من مديريتي بيحان وعسيلان بمحافظة شبوة من عناصر مليشيا الحوثي والمخلوع صالح بحسب مانقلته وسائل اعلام محلية عن مصادر عكسرية

قالت المصادر إن الجيش اليمني أطلق عملية عسكرية ضخمة مسنودة بطيران التحالف العربي لتحرير جبل غيلان الاستراتيجي شرق صنعاء، والتقدم صوب العاصمة اليمنية، التي يحتلها الانقلابيون منذ عامين، مضيفة أنّ المعارك العنيفة تدور في محيط جبل غيلان وسط غارات مكثفة لطيران التحالف

وأكدت المصادر، أن الجيش والمقاومة يتقدمان بسرعة، حيث تم خلال الساعات الماضية السيطرة على مناطق العكدة والعلم والسليم وحيد بن عقيل والساق.

وكشفت مصادر محلية وعسكرية مطلعة عن تحركات واستعدادات مكثفة تجريها قيادات قبلية وعسكرية في بيحان ومحافظة شبوة، بعد التغيرات الأخيرة التي أجراها الرئيس منصور هادي بتعيين قيادات عسكرية رفيعة في اللواءين 19 و21 مشاة في بيحان.

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