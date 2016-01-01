الكشف عن موافقة "مبدئية" من الشرعية اليمنية على صيغة "معدلة" من خارطة ولد الشيخ
مأرب برس-عدن.
الثلاثاء 27 ديسمبر-كانون الأول 2016 الساعة 02 مساءً

عدن-ارشيف
كشفت مصادر حكومية يمنية أن الحكومة الشرعية وافقت مبدئياً على صيغة جديدة معدلة من خارطة الطريق التي قدمها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وستعلن موافقتها الرسمية بعد تسلمها لها.

المصادر أوضحت أن التعديلات استندت إلى نتائج اجتماعات وزراء خارجية الرباعية الدولية في الرياض، والتي تضم السعودية وبريطانيا وأميركا والإمارات، وبما يتفق مع المرجعيات الثلاث للحل السياسي لإنهاء الانقلاب، وتبدأ بانسحاب الميليشيات وتسليم السلاح ثم الحل السياسي.

وكان الرئيس هادي هاجم مقترحات يروّج لها وزيرُ الخارجية الأميركي جون كيري لحل الأزمة اليمنية، حيث وصف هادي تلك المقترحات بأنها "ما هي إلا وعود للحوثيين والمخلوع صالح".

كما شدد الرئيس هادي على أن التراجع عن المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليـتها الـتنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن، أو تجاوزها والانـتقاص منها أو الالتفاف عليها، لن يقـود إلا إلى حروب أهلية وطائفية مأساوية.
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