لأول مرة.. كشف خبايا وأسرار السلاح المنهوب في اليمن وأماكن إخفاؤه وكمياته وأنواعه ومصادره

تبث قناة الجزيرة مساء غد الأحد فيلما استقصائيا عن الأسلحة التي نهبها الحوثيون والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح منذ انقلابهما على الشرعية في اليمن قبل نحو عامين.

وتفتح الجزيرة لأول مرة ملف سلاح الدولة اليمنية المنهوب، وتتقصى الأماكن التي أخفى فيها الحوثيون والرئيس المخلوع السلاح الثقيل، وتحصر كمياته وأنواعه ومصادره وكيفية تهريبه وتطويره.

وسيكشف هذا التحقيق -الذي سيبث الأحد في العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة- حقائق جديدة عن عمليات النهب، من خلال شهادات أدلى بها ضباط في الجيش الوطني اليمني وخبراء مختصون تحدثوا في هذا الجانب.

كما يتضمن الفيلم اتصالات سرية مسربة لقيادات عليا في مليشيا الحوثي تنشر لأول مرة، إضافة إلى وثائق ومقاطع فيديو حصلت عليها الجزيرة، وثقت جميعها عمليات نهب السلاح وتهريبه.

وسيعرض الفيلم أيضا مكالمات هاتفية سجلت للرئيس المخلوع صالح تكشف دوره في تسليم سلاح الدولة للحوثيين وتآمره معهم ضد الجيش وقادته الوطنيين.