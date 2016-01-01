قوات الجيش والمقاومة تصل "معسكر التشريفات" شرق تعز وتفرض سيطرة نارية على أجزاء واسعة منه
مأرب برس-خاص.
السبت 24 ديسمبر-كانون الأول 2016 الساعة 07 مساءً


تمكنت قوات الشرعية اليمنية اليوم السبت من تحرير مواقع إستراتيجية تطل على معسكر التشريفات شرق مدنية تعز.

وباتت أجزاء واسعة من معسكر التشريفات الواقعة شرق المدينة تحت السيطرة النارية لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.



ويواصل الجيش الوطني ومعه المقاومة التقدم في الجبهة الشرقية بتعز ،حيث نجحت القوات –بحسب مصدر ميداني تحدث لمأرب برس -من إحكام السيطرة على مدرسة صلاح الدين ومصنع البلاستيك وهي مواقع ملاصقة لمعسكر التشريفات المتحصن فيه مليشيا الحوثي وصالح.



كما سيطرت قوات الجيش والمقاومة على مستشفى الكندي المطل على المعسكر ذاته ويقع المستشفى ايضا على مقربة من القصر الجمهوري .
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