

تمكنت قوات الشرعية اليمنية اليوم السبت من تحرير مواقع إستراتيجية تطل على معسكر التشريفات شرق مدنية تعز.

وباتت أجزاء واسعة من معسكر التشريفات الواقعة شرق المدينة تحت السيطرة النارية لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.

ويواصل الجيش الوطني ومعه المقاومة التقدم في الجبهة الشرقية بتعز ،حيث نجحت القوات –بحسب مصدر ميداني تحدث لمأرب برس -من إحكام السيطرة على مدرسة صلاح الدين ومصنع البلاستيك وهي مواقع ملاصقة لمعسكر التشريفات المتحصن فيه مليشيا الحوثي وصالح.







كما سيطرت قوات الجيش والمقاومة على مستشفى الكندي المطل على المعسكر ذاته ويقع المستشفى ايضا على مقربة من القصر الجمهوري