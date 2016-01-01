أين أخفى الإنقلابيون السلاح المنهوب وتفاصيل مكالمة مسربة للمخلوع في فيلم وثائقي مثير يُبث الأحد



ثبث قناة الجزيرة فيلماً وثائقياً مثيراً مساء الأحد المقبل حول السلاح اليمني وكيف يهرب وكيف نهب وتقدم حقائق حصرية في حلقة خاصة.

وخصصت القناة تحقيقا صحافيا أعدته عن السلاح الذي نهبته جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق منذ اجتياح صنعاء في سبتمبر/أيلول2014م.

ووفقاً لإعلان القناة فإن التحقيق الصحافي الذي يتحدث لأول مرة عن هذا الملف سيتطرق لحجم ترسانة الأسلحة التي نهبتها المليشيا من المعسكرات والألوية اليمنية، ومصير تلك الأسلحة ونوعيتها وحجمها وأماكن اخفائها.

كما سيكشف التحقيق مصير السلاح اليمني الثقيل والمنهوب وحجمه وأماكن اخفاءه، ومصادره وكيفية تهريبه وتطويره بالداخل ومن استحوذ عليه.

ومن المتوقع أن يكشف التحقيق حقائق جديدة عن عمليات النهب من خلال الشهادات التي أدلى بها ضباط في الجيش الوطني اليمني وخبراء عسكريون تحدثوا في هذا الجانب، كما يتضمن مكالمات هاتفية مسجلة لقيادات حوثية تنشر لأول مرة، إضافة إلى بيانات ووثائق ومستندات ومقاطع فيديو حصلت عليها القناة وثّقت جميعها لعملية نهب وتهريب السلاح.

كما يتضمن مكالمات هاتفية أخرى سجلت للرئيس السابق علي عبد الله صالح تكشف ما قالت انه “تآمره مع الحوثيين على الجيش وقادته”.

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