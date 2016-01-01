الكشف عن تعديلات على خطة السلام قبل مشاورات الأردن
مأرب برس - صنعاء
الجمعة 23 ديسمبر-كانون الأول 2016 الساعة 10 صباحاً

كشف نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، عن تعديلات كبيرة على خطة السلام الأممية قبل المشاورات المزمع عقدها في الأردن لحل الأزمة اليمنية.

ودعا المجتمع الدولي إلى مواجهة التهديدات الإيرانية، التي يتعرض لها اليمن ووضع حد لها، مؤكدًا أن التصريحات الأخيرة لنائب الحرس الثوري الإيراني «حسين سلامي» بشأن اليمن والبحرين، دليل صارخ على أن الإيرانيين يتدخلون في الشؤون اليمنية.

وبحسب صحيفة المدينة السغودية فقد أوضح المخلافي بانه ،«جرى تعديل كبير في هذه الخطة» باتجاه الآتي:

التأكيد على المرجعيات الثلاث والتي تتضمن المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرار 2216.

أي خطة للسلام، يجب أن تكون ملتزمة بهذه المرجعيات

البدء بانسحاب الانقلابيين من المدن اليمنية، وإنهاء وضع المليشيات، وتسليمها للسلاح، وصولًا إلى المشاورات السياسية.

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