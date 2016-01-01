واشنطن تقتل 28 عنصرا من القاعدة في اليمن خلال ثلاثة أشهر

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية الخميس أن الولايات المتحدة قتلت 28 عنصرا من تنظيم "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب" خلال تسع غارات جوية في اليمن منذ أواخر أيلول/سبتمبر.

ووقعت الغارات الجوية بين 23 أيلول/سبتمبر و13 كانون الأول/ديسمبر، وفق ما أوضحت قيادة القوات الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم).

وقال المتحدث باسم القيادة الأميركية جوش جاك في بيان يفصل تواريخ ومواقع الغارات إن تنظيم "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب تنظيم إرهابي له تاريخ من الهجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها".

ولم يتم الإعلان عن أسماء الأشخاص الذين قتلوا.

واستفادت التنظيمات الجهادية كالقاعدة وتنظيم الدولة الاسلامية، من النزاع بين الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، والمتمردين الحوثيين، لتعزيز نفوذها خصوصا في جنوب اليمن.

يشهد اليمن نزاعا مسلحا بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين منذ اكثر من 20 شهرا اوقع اكثر من سبعة آلاف قتيل ونحو 37 الف جريح.