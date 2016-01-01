لأول مرة.. علي محسن الأحمر يصل عدن
مأرب برس - عدن
الخميس 22 ديسمبر-كانون الأول 2016 الساعة 08 مساءً

وصل اليوم الخميس، نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر وصل اليوم الخميس، إلى العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن)، في زيارة هي الأولى للمدينة منذ تحريرها من مسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح.

ونقلت مصادر اعلامية عن مصدر حكومي يمني قوله إن الفريق الركن علي محسن الأحمر وصل إلى مطار عدن في تمام الساعة الخامسة عصراً، قادما من العاصمة السعودية الرياض.

وبين المصدر ان زيارة الأحمر لعدن لحضور الاجتماع الذي يعقده الرئيس عبدربه منصور هادي في عدن، لمناقشة المبادرة الأممية التي تقدم بها المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ.

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